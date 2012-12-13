Депутаты ногами поломали систему «Рада»

Во время столкновения в сессионном зале парламента депутаты вылезли на места первого ряда, принадлежащих депутатам фракции УДАР.

Как передает корреспондент УНИАН, устройства системы «Рада» полностью наклонены к креслам, в которых сидят депутаты.

Технические службы проводят проверку, работает ли система для голосования.

После непродолжительного столкновения депутаты разошлись по своим местам, и продолжают рассмотрение вопроса об избрании спикера.

«Что-то Андрей Первозванный нам сегодня не помогает», - сказал председательствующий на заседании лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов после столкновения.