Депутаты ногами поломали систему «Рада»
12:23, 13 декабря 2012Политика
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Депутатские места осматривают представители технической службы, а помогает им Нестор Шуфрич.
Систему "Рада" поломали на второй день работы
Во время столкновения в сессионном зале парламента депутаты вылезли на места первого ряда, принадлежащих депутатам фракции УДАР.
Как передает корреспондент УНИАН, устройства системы «Рада» полностью наклонены к креслам, в которых сидят депутаты.
Технические службы проводят проверку, работает ли система для голосования.
После непродолжительного столкновения депутаты разошлись по своим местам, и продолжают рассмотрение вопроса об избрании спикера.
«Что-то Андрей Первозванный нам сегодня не помогает», - сказал председательствующий на заседании лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов после столкновения.
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