Эксперт удивлен, что в ВР нашлось только две «тушки»

Представители Партии регионов показали слабость оппозиции на примере двух "тушек" Таболовых, хотя их могло быть больше.

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, "это было ожидаемо, потому что еще когда формировался список "Батькивщины ", то называли около 10 таких сомнительных кандидатов, которые могли бы стать потенциальными тушками, а Табаловы были в том списке".

"Можно и удивиться, что только две тушки, могло быть больше, а может и будет. Я не исключаю, что могут быть, но в другой форме. Табаловы не пошли во фракцию, а может быть такая ситуация, когда тот, кто вошел во фракцию, будет голосовать, или за спикера регионала, или за премьера Азарова. То есть может быть тушкование в иных формах", - отметил политолог.

О механизме влияния на депутатов-отступников Фесенко высказался следующим образом: "Как можно наказать "тушек"? Сейчас их пытаются фактически девальвировать как депутатов, ведь юридически это фактически невозможно сделать, хотя портить им жизнь, не давать им нормально работать... оппозиция это будет делать", - добавил Фесенко.

Кроме того, по его словам, оппозиционные силы "попытаются создать ситуацию нелегитимности их, как депутатов. Это все для того, чтобы напугать потенциальных "тушек", чтобы не было соблазна". "Регионалы продемонстрировали слабость оппозиции, что они могут делать новых "тушек", с другой стороны оппозиция сейчас пытается двух "тушек" дискредитировать максимально", - пояснил эксперт.