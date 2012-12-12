Литвин дал понять, что «тушки» приняли присягу и стали депутатами
Во время сегодняшней регистрации в Верховной Раде зарегистрировались 444 народных депутата, которые, соответственно, принесли присягу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председательствующий на заседании руководитель подготовительной группы ВР по вопросам организации работы парламента Владимир Литвин.
По его словам, не зарегистрировался только один народный депутат - Евгений Мармазов, который болеет. Таким образом, новоизбранные депутаты приступили к исполнению своих обязанностей.
Такое объявление В.Литвина вызвало возмущение у представителей оппозиции. В частности, представители оппозиции считают, что не приняли присягу двое народных депутатов, которые избирались от «Батькивщины» и являются так называемыми тушками. «Тушки, вон!», - стали скандировать депутаты от оппозиции, но вскоре все успокоились и приступили к рассмотрению вопросов повестки дня.
Как сообщал УНИАН, сегодня представители оппозиции не пустили в зал ВР, где начиналось торжественное заседание, двух депутатов Табаловых с криками «Тушки, вон!».
Объединенная оппозиция "Батькивщина" требует от Александра и Андрея Табаловых, избранных народными депутатами от «Батькивщины», сложить депутатские мандаты.
Такие требования связаны с тем, что эти два депутата не вошли в состав фракции «Батькивщина» и нарушили тем самым присягу кандидата в народные депутаты, подписанную ими 5 августа этого года.