В Свободе говорят, что оппозиция регионалам ничего не обещала

Народный депутат от ВО “Свобода” Игорь Сабий считает, что председатель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов выдает желаемое за действительное, когда говорит о договоренностях с тремя оппозиционными силами - “Батькивщиной”, “Ударом” и “Свободой” - о голосовании за председателя Верховной Рады и премьер-министра.

Об этом депутат по телефону сообщил корреспонденту УНИАН.

“Ефремов, как всегда, выдает желаемое за действительное. На сегодняшний день никаких таких договоренностей нет. Мы увидим, как будут развиваться события”, - сказал И.Сабий.

Он назвал действия оппозиции в среду в парламенте согласованными и выразил надежду на дальнейшую координацию действий со стороны трех оппозиционных фракций.

Как известно, 12 декабря вечером А.Ефремов сказал журналистам, что Партия регионов договорилась с фракциями "Батькивщина", "УДАР" и ВО "Свобода" о рассмотрении 13 декабря вопроса об избрании руководства парламента и кандидатуры Николая Азарова на должность премьер-министра.