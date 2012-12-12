В оппозиции объяснили, зачем блокируют работу ВР

Об этом УНИАН сообщил народный депутат Сергей Соболев (фракция «Батьківщина»).

«Парламент должен соблюдать требования регламента. Заседание должно быть закрыто в 18.00, а завтра должно состояться следующее заседание», - сказал С.Соболев.

Кроме того, народный депутат подчеркнул недопустимость использования карточек Табаловых. «Они отсутствуют в зале и не принесли присягу народных депутатов. Каждый депутат должен голосовать персонально», - подчеркнул С.Соболев.

Как сообщалось, ранее Табаловы, избранные от "Батьківщини", отказались входить в состав оппозиционной фракции.

Сегодня на первом заседании Верховной Рады 7-го созыва представители оппозиции не пустили Табаловых в сессионный зал не дали им подписать присягу. Однако позже Владимир Литвин заявил, что они таки принесли присягу.

Оппозиция протестует против этого. В частности, председатель фракции «Батьківщина» Арсений Яценюк обратился к Центральной избирательной комиссии с требованием не признавать народными депутатами, не выдавать депутатские удостоверения и нагрудные знаки Александру и Андрею Табаловым как лицам, которые не принесли присягу народного депутата.