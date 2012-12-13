Еврокомиссар сожалеет, что Луценко и Тимошенко не участвовали в выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Страсбурге, выступая в Европарламенте во время обсуждения ситуации в Украине.

"Что касается выборочного правосудия, долговременная обеспокоенность Европейского Союза по этому вопросу - дело Юлии Тимошенко и других членов бывшего правительства, таких как Юрий Луценко - до сих пор не получила такого рода ответа, в котором мы нуждаемся, другими словами, стратегического подхода к систематическому решению вопроса ", - сказал комиссар.

Он выразил сожаление по поводу того, что Ю.Тимошенко и Ю.Луценко не смогли принять участие в парламентских выборах, которые состоялись в Украине 28 октября, и добавил, что последнее окончательное решение Европейского суда по правам человека о незаконном и необоснованном содержании под арестом Ю.Луценко лишь усилило обеспокоенность ЕС.

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Комиссар также напомнил, что на сегодня есть и другие дела, которые ожидают решения Европейского суда по правам человека.

"Мы ожидаем, что украинская власть выскажет четкое обязательство быстро выполнить все решения Европейского суда по правам человека, а также рекомендации Совета Европы по условиям содержания и медицинской помощи арестованным лицам", - подчеркнул С.Фюле.

Он также заявил о поддержке в этом контексте миссии Европарламента во главе с Александром Квасьневским и Пэтом Коксом, которая, по его словам, имеет жизненно важную роль в осуществлении шагов по решению проблемы выборочного правосудия.