Луценко не будет просить у государства свои 15 тысяч евро

Государство должно проявить такую инициативу. Об этом заявила в комментарии УНН жена экс-министра Ирина Луценко, сообщает пресс-служба «Народной самообороны».

«Мы ни в коем случае не будем инициаторами выплаты этих средств по одной простой причине: мы ожидаем от государства Украина не столько компенсации, сколько - кто из должностных лиц, принимавших решение об аресте, задержании и т.д., понесет ответственность. Мы, в первую очередь, ожидаем реакции государства именно в этом направлении», - заявила жена.

И.Луценко пояснила, что в статье закона «О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека» написано, что после выполнения решения Европейского суда, контроль за выполнением Украиной этого решения берет на себя Комитет Министров Совета Европы. Украина сама должна проявить меры индивидуального и общего характера относительно человека, права которого нарушили.

«Из этого делается вывод, что именно Украина должна быть инициатором выплаты. Не защита, не человек, который является потерпевшим, а именно государство должно проявить инициативу. Они должны обратиться к Луценко и спросить: «Господин Луценко, где ваш счет и куда можно перечислить эти средства?». Мы не должны их побуждать, они должны выполнить. Это обязал сделать Украину суд», - отметила жена экс-министра