В счетную комиссию ВР выбрали 21 народного депутата

В счетную комиссию Верховной Рады избран 21 народный депутат.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 236 народных депутатов из 437 зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно принятому решению, от фракции Партии регионов в Счетную комиссию избраны Владимир Демидко, Олег Зарубинский, Виталий Калюжный, Владимир Наконечный, Владимир Олийнык, Андрей Пинчук, Станислав Скубашевский, Александр Стоян, Ярослав Сухой, Михаил Чечетов. От фракции «Батькивщина» избраны Геннадий Зубко, Олег Канивец, Александра Кужель, Ирина Куприйчук, Андрей Павловский. От партии «УДАР» избраны Ярослав Гинка, Виталий Чугунников. От «Свободы» - Олег Гелевей и Игорь Швайка.

От КПУ в Счетную комиссию избраны Сергей Гордиенко и Александр Зубчевский.