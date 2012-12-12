Депутаты устроили под Радой пробку из "дешевых" Рендж Роверов

Под Радой уже с 8-и часов утра образовался затор из люксовых автомобилей.

Народные избранники не очень охотно признавались, на каких из них они приехали на работу. Так, регионалка Татьяна Бахтеева заверила, что приехала точно не на "Майбахе", сообщает ТСН.ua.

Другой представитель Партии регионов Евгений Геллер признался, что приехал на "дешевой" машине - на "Рендж Ровере". Напомним, что с сегодняшнего дня в центре города из-за снега запретили парковать автомобили. Однако депутаты эвакуаторов не боятся и смело оставляли свои колеса под забором парламента.

Но некоторые все же предусмотрительно парковали автомобили в нескольких кварталах и шли на работу пешком. Народных избранников выдавала одежда - мужчины шли под снегом в одних пиджаках. Зато все женщины-депутаты как одна в дорогих шубах: Раиса Богатырева, Анна Герман, Татьяна Бахтеева, Ирина Бережная.