Кличко поднялся к Ефремову в президиум - и тот «сдался»

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, как объяснил председательствующий на заседании лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, нужно время для того, чтобы протестировать систему «Рада».

«В связи с тем, что мы не сможем принять ни одного решения, объявляется технический перерыв», - сказал А.Ефремов.

Перед этим представители оппозиции заблокировали работу ВР и требовали объявить перерыв для решения вопроса относительно «тушек» Андрея и Александра Табаловых.

Однако А.Ефремов отказывался объявлять такой перерыв. Затем к нему в президиум подошел лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко, наклонился к нему и что-то недолго объяснял. Это вызвало оживления среди народных депутатов, которые захлопали в ладоши. После этого А.Ефремов все-таки объявил технический перерыв.