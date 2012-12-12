Оппозиция вышла из Временного президиума

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, президиум ВР покинул представитель «Батькивщины» Андрей Кожемякин, «Свободы» Руслан Кошулинский и «УДАРа» Виталий Ковальчук.

Как заявил А.Кожемякин, у депутатов Андрея и Александра Табаловых нет никаких оснований для того, чтобы быть признанными народными депутатами, принявшими присягу.

Он попросил председателя объявить перерыв и заметил, что представители оппозиции покинут временный президиум, если не будет урегулирован этот вопрос. После этого трое народных депутатов от оппозиции встали и вышли из президиума ВР.

Как сообщал УНИАН, А.Табалов прошел в ВР по списку Объединенной оппозиции «Батькивщина» (№49), и А.Табалов баллотировался от «Батькивщины» в округе №99 в г. Кировограде.

11 декабря Объединенная оппозиция "Батькивщина" обнародовала требование к Александру и Андрею Табаловым сложить их депутатские мандаты. Такие требования связаны с тем, что эти два депутата не вошли в состав фракции «Батькивщина» и нарушили тем самым присягу кандидата в народные депутаты, подписанную ими 5 августа этого года.

Сегодня, 12 декабря, оппозиция заблокировала депутатов Александра и Андрея Табаловых и не допустила их к участию в открытии сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва.