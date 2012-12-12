Оппозиция уже заблокировала трибуну ВР

Как передает корреспондент УНИАН, оппозиция требует объявить перерыв в работе парламента, чтобы выяснить статус Андрея и Александра Табаловых.

А.Ефремов, который председательствует на вечернем заседании, отказался объявлять перерыв.

«Перерыв объявлять не буду. У вас есть представитель в президиуме, пусть он объявляет перерыв», - заявил А.Ефремов.

Тогда представитель «Свободы» Руслан Кошулинский сказал: «Я объявляю перерыв». После этого члены Временного президиума от оппозиции покинули свои места.

На данное время в президиуме остались лишь А.Ефремов (представитель от Партии регионов) и Петр Симоненко (фракция КПУ).

В сессионном зале оппозиция скандирует: «Перерыв!».