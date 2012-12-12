Коммунистам разрешили создать фракцию в Верховной Раде

Как передает корреспондент УНИАН, о создании фракций объявил председательствующий на заседании парламента представитель ПР Александр Ефремов.

Он отметил, что в парламенте сформирована и зарегистрирована депутатская фракция Партии регионов, в которую вошли 210 народных депутатов. Председателем фракции избран А.Ефремов, а первым заместителем Михаил Чечетов. Заместителями председателя фракции Партии регионов избраны Владимир Бандуров, Юрий Воропаев, Сергей Клюев, Алексей Кунченко, Михаил Мироненко, Юрий Самойленко и Сергей Тигипко.

Создана фракция «Батьківщина», в которую вошли 99 народных депутатов. Председателем фракции избран Арсений Яценюк. Заместителями председателя фракции «Батьківщина» избран Сергей Соболев, Дмитрий Шлемко, Вячеслав Кириленко, Борис Тарасюк, Сергей Сас, Андрей Иванчук, Сергей Пашинский.

Также объявлено о создании депутатской фракции политической партии УДАР, в которую вошли 42 народных депутата. Председателем фракции избран Виталий Кличко. Его заместителями стали Виталий Ковальчук и Виктор Пинзеник.

Объявлено о создании фракции ВО «Свобода», в которую вошли 37 народных депутатов, председателем фракции избран Олег Тягнибок. Заместителями председателя фракции «Свобода» избран Андрей Мохник и Руслан Кошулинский.

А.Ефремов также объявил о создании фракции КПУ. Это объявление проходило под свист и возгласы «Ганьба!».

В фракцию КПУ в настоящее время вошли 32 народных депутата, еще один народный депутат, Евгений Мармазов, в связи с болезнью сегодня отсутствует на сессионном заседании. Лидером фракции КПУ избран Петр Симоненко. Первым заместителем председателя фракции КПУ избран Адам Мартынюк, а заместителем - Валентин Матвеев.

А.Ефремов убеждал народных депутатов в том, что КПУ согласно ст. 58 Регламента ВР имеет право формировать в парламенте свою фракцию, поскольку они преодолели избирательный барьер.