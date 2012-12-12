Беркут заблокировал центральный вход в ВР
15:43, 12 декабря 2012Политика
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Представители правоохранительных органов заблокировали центральный вход в здание Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после демонтажа представителями ВО «Свобода» железного ограждения со стороны Мариинского парка.
Бойцы спецподразделения "Беркут" сосредоточились со стороны Мариинского парка. Фото з Facebook Александра Аронца
В настоящее время перед зданием парламента собралось около 200 активистов «Свободы» и журналистов.
Количество представителей правоохранительных органов возле ВР продолжает расти. Они сосредоточились со стороны Мариинского дворца.
Сотрудники спецподразделения «Беркут» продолжают блокировать центральный вход, через который проходят народные депутаты.
В настоящее время заблокирован также и вход, через который в помещение ВР входят журналисты.
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