Беркут заблокировал центральный вход в ВР

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после демонтажа представителями ВО «Свобода» железного ограждения со стороны Мариинского парка.

В настоящее время перед зданием парламента собралось около 200 активистов «Свободы» и журналистов.

Количество представителей правоохранительных органов возле ВР продолжает расти. Они сосредоточились со стороны Мариинского дворца.

Сотрудники спецподразделения «Беркут» продолжают блокировать центральный вход, через который проходят народные депутаты.

В настоящее время заблокирован также и вход, через который в помещение ВР входят журналисты.