Тягнибок обещает не пускать «тушек» в ВР, а Литвин разводит руками

Лидер «Свободы» Олег Тягнибок заверяет, что оппозиция и в дальнейшем не будет пропускать в сессионный зал Верховной Рады народных депутатов Александра и Андрея Табаловых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Тягнибок заявил журналистам сегодня.

По его словам, тот факт, что двое депутатов от «Батькивщины» отказались вступать во фракцию, является ударом по всей оппозиции в целом.

«Конечно, в дальнейшем мы их не будем пропускать в сессионный зал», - сказал О.Тягнибок.

В свою очередь, экс-председатель Верховной Рады Владимир Литвин заявляет, что народных депутатов Александра и Андрея Табаловых, которых сегодня не допустили в сессионный зал ВР, никто не может лишить депутатских полномочий.

Таким образом В.Литвин прокомментировал недопущение оппозицией этих двух депутатов в зал заседаний.

«Никто не может лишить их полномочий, только они самостоятельно могут написать заявление. Я думаю, что это, скорее, будет лежать в известной мере в политической плоскости эта дискуссия», - сказал В.Литвин.

При этом экс-спикер отметил, что законодательство не определяет для избранных народных депутатов ограниченные сроки для принесения присяги.

«Нужно ждать, когда они принесут присягу. В законе не определен этот срок», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня представители оппозиции вытолкали из зала ВР двух депутатов Табаловых с криками «Тушки вон!».

Объединенная оппозиция "Батькивщина" требует от Александра и Андрея Табаловых, избранных народными депутатами от «Батькивщины» сложить депутатские мандаты.

Такие требования связаны с тем, что эти два депутата не вошли в состав фракции «Батькивщина» и нарушили тем самым присягу кандидата в народные депутаты, подписанную ими 5 августа этого года.