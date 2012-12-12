Кличко пообещал сделать все, чтобы в Раде не было драк

Лидер партии УДАР Виталий Кличко заявляет, что будет делать все возможное для предотвращения драк в новой Раде.

"Я сделаю все, чтобы в Верховной Раде не было драк. Я здесь для того, чтобы отстаивать интересы украинцев, которые за нас проголосовали", - сказал он.

Политик также прокомментировал деятельность предыдущего созыва парламента: "Эти депутаты сделали все, чтобы во времена финансового кризиса в Украине стало больше миллиардеров", сообщает Сегодня.

Кличко также прокомментировал ситуацию с вопросом об исключении Александра и Андрея Табаловых из рядов "Батькивщины" из-за их нежелания входить во фракцию объединенной оппозиции: "Эти люди предатели и нам с ними не по пути".