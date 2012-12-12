Фракция «УДАР» избрала себе лидера
10:43, 12 декабря 2012Политика
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Фракция «УДАР» избрала своим лидером Кличко, а с количеством его заместителей еще не определилась.
Перед нами - лидер фракции
Фракция «УДАР» еще не определилась с количеством заместителей своего лидера.
Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил народный депутат из фракции «УДАР» Валентин Наливайченко.
«Мы определились с лидером фракции. Сначала принесем присягу, а лишь потом будем определяться с заместителями – сколько их будет и вообще будут ли», - сказал В.Наливайченко.
По его словам, лидером фракции избран председатель партии «УДАР» Виталий Кличко.
Эту информацию подтвердил и сам В.Кличко: «Перед вами стоит руководитель фракции».
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