Нардепам дали время до 12:00 расписаться под присягой

В Верховной Раде Украины объявлен перерыв до 12.00 для подписания присяги народными депутатами Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, во время торжественного заседания ВР седьмого созыва Хор имени Веревки исполнил молитву «Боже великий, єдиний, нам Україну храни». Перед этим был зачитан текст присяги народного депутата Украины.

Председатель ВР шестого созыва Владимир Литвин объявил перерыв до 12 часов, во время которого новоизбранные народные депутаты подпишут текст присяги.

Кроме того, после подписания присяги народным депутатам будут вручены персональные карточки для голосования и постоянное удостоверение народного депутата, а также значок народного депутата Украины.

В 12.00 будет открыто первое заседание Верховной Рады 7-го созыва.