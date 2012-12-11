Депутат говорит, что первых "тушек" в "Батькивщину" привел Яценюк
22:56, 11 декабря 2012Политика
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Александр и Андрей Табалов, которых "Батькивщина" просит сдать мандаты, в оппозиционные списки привел лидер партии "Фронт змин" Арсений Яценюк.
Владимир Яворивский дал комментарий
Об этом сообщил депутат от "Батькивщины" Владимир Яворивский в эфире 5 канала, комментируя решение фракции требовать сдачи мандатов двух депутатов от "Батькивщины" отца и сына Табаловых за нарушение присяги.
"Привел Яценюк. Они были членами... Сын младший был, кстати, главой "Фронта змин" Кировоградской области. То есть это не просто так людей на улице подхватили", - рассказал он.
"С отцом вдвоем они имеют бизнес, и немалый. Это пищевой бизнес, хлеб там и т.д", - уточнил депутат.
Яворивский отметил, что "еще когда узнал, о выдвигаемых "Фронтом змин", сразу сказал, что мы будем иметь первые две "тушки".
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