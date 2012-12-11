Азаров прорекламировал себя «Свободе»

Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, встреча состоялась в рамках консультаций, которые 11-12 декабря Н.Азаров проводит как предложенный Президентом Украины кандидат на пост премьер-министра.

Н.Азаров рассказал о своем видении социально-экономической ситуации в Украине и мире и масштабные задачи развития Украины, которые стоят перед новым парламентом и новым правительством. Также он ответил на вопросы представителей фракции ВО «Свобода».