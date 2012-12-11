Азаров прорекламировал себя «Свободе»
21:41, 11 декабря 2012Политика
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Николай Азаров провел встречу с представителями депутатской фракции в Верховной Раде 7-го созыва ВО «Свобода».
Азаров рассказал о своем видении социально-экономической ситуации в Украине
Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, встреча состоялась в рамках консультаций, которые 11-12 декабря Н.Азаров проводит как предложенный Президентом Украины кандидат на пост премьер-министра.
Н.Азаров рассказал о своем видении социально-экономической ситуации в Украине и мире и масштабные задачи развития Украины, которые стоят перед новым парламентом и новым правительством. Также он ответил на вопросы представителей фракции ВО «Свобода».
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