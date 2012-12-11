Источник: Яценюка избрали лидером фракции «Батькивщина» в ВР

Об этом сообщили источник в «Батькивщине».

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании фракции. Ни одного против, трое воздержались.

В то же время, по словам собеседника агентства, избрание А.Яценюка «не было легким и безоблачным», поскольку депутаты, представляющие именно старую часть партии «Батькивщина» хотели, чтобы фракцию возглавил кто-то из их представителей. В частности, предлагалась кандидатура Александра Турчинова, однако он отказался. Также было внесено предложение об избрании двух сопредседателей - Арсения Яценюка и Александра Турчинова. После длительного обсуждения все-таки было принято решение об избрании собственно А.Яценюка.

Первым заместителем А.Яценюка избран Сергей Соболев, заместителями Дмитрий Шлемко, Вячеслав Кириленко, Борис Тарасюк, Сергей Сас, Андрей Иванчук, Сергей Пашинский.

Председателем политсовета объединенной оппозиции "Батькивщина" единогласно избран Александр Турчинов.