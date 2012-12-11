СМИ: Фракцию мажоритарщиков в Раде может возглавить Тигипко
17:12, 11 декабря 2012Политика
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Кандидатура Тигипко в качестве руководителя уже прошла первичное одобрение.
Сергей Тигипко может объединить мажоритарщиков
Мажоритарщики создадут в новом парламенте свою фракцию, и ее скорее всего возглавит Сергей Тигипко, избранный депутатом по списку регионалов. Об этом рассказал источник в руководстве Партии регионов, сообщает ZN.ua.
По его словам, кандидатура Тигипко «уже прошла первичное одобрение» и на сегодняшний день он является наиболее вероятным руководителем фракции самовыдвиженцев.
Источник также отметил, что среди мажоритарщиков «достаточно желающих, чтобы образовать фракцию».
Напомним, что согласно регламенту, для создания фракции необходимо не менее 37 человек (количество депутатов, которые прошли от ВО «Свобода» — самой малочисленной фракции).
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