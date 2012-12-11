Регионалы начнут работу в парламенте с молебна в Лавре
15:14, 11 декабря 2012Политика
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Депутаты от Партии регионов начнут работу в Верховной Раде с молебна в Лавре, что состоится завтра утром.
Регионалов освятят в Киево-Печерской лавре
Фракция Партии регионов начнет свою работу в парламенте VII созыва с благодарственного молебна, который будет проведен в Святой Лавре завтра, 12 декабря, в 9 часов утра.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции Партии регионов, в молебне примут участие все депутаты, которые вошли сегодня в состав фракции ПР.
Такое решение было принято на заседании парламентской фракции Партии регионов, которое проходит сейчас в «Звездном».
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