Регионалы начнут работу в парламенте с молебна в Лавре

Фракция Партии регионов начнет свою работу в парламенте VII созыва с благодарственного молебна, который будет проведен в Святой Лавре завтра, 12 декабря, в 9 часов утра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции Партии регионов, в молебне примут участие все депутаты, которые вошли сегодня в состав фракции ПР.

Такое решение было принято на заседании парламентской фракции Партии регионов, которое проходит сейчас в «Звездном».