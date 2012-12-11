Суд отменил постановление о взятии под стражу Авакова

«В понедельник, 10 декабря, вступило в силу решение Червонозаводского районного суда Харькова, которым, в связи с избранием народным депутатом Украины Арсена Борисовича Авакова, отменены избранные ранее мера пресечения в виде взятия под стражу и разрешение на его задержание. Следовательно, основания для задержания Арсена Авакова на данный момент отсутствуют», - сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Пресс-секретарь А.Авакова Наталия Стативко пока не комментирует факт возвращения экс-губернатора и его планы работы в парламенте.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-служба ВО «Батьківщина» сообщила, что А.Аваков сегодня возвращается в Украину.

Согласно расписанию, самолет должен прибыть в 13.25 в аэропорт «Борисполь», терминал D, отмечается в сообщении. А.Авакова будут встречать народные депутаты от «Батьківщини»

26 января 2012 г. прокуратура Харьковской области возбудила в отношении А.Авакова уголовное дело по ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью более 5,5 млн грн.

После этого он выехал в Италию. Позже А.Аваков был объявлен в международный розыск, и был задержан в Италии. Его защита предоставила суду документы, свидетельствующие о преследовании А.Авакова в Украине, и доказала, что эти преследования происходят по политическим мотивам. Поэтому суд освободил его из-под стражи. Украинская власть просила Италию об экстрадиции А.Авакова.

3 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал заявил, что А.Аваков, объявленный в международный розыск, получает депутатскую неприкосновенность с момента установления результатов парламентских выборов, и не может быть задержан.