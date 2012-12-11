«Жирный» комитет Верховной Рады разделили на два

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании группы. За него не голосовали представители оппозиции.

В парламенте шестого созыва было 26 комитетов и специальная контрольная комиссия ВР по вопросам приватизации. Во вновь избранном парламенте также будет такая комиссия.

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Сегодня решено, что Комитет ВР по вопросам финансов, банковской деятельности и по вопросам налоговой и таможенной политики будет разделен на два комитета – по вопросам финансов и банковской деятельности и по вопросам налоговой и таможенной политики.