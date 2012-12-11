Парубий: Должность вице-спикера вообще не имеет значения для оппозиции

Об этом в эфире «5 канала» заявил представитель Объединенной оппозиции, народный депутат Андрей Парубий.

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«Для оппозиции может иметь значение Бюджетный комитет - это контролирующие функции, это контроль за выполнением бюджета, распределение функций, отчет Счетной палаты, это Регламентный комитет, это Комитет по борьбе с организованной преступностью и комитет по вопросам свободы слова - эти комитеты являются принципиальными. В предыдущем Регламенте даже был предусмотрен перечень комитетов, которые должны отойти оппозиции. Должность вице-спикера, даже не первого вице-спикера, вообще не имеет значения для оппозиции», - заявил Парубий.