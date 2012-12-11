В Партии регионов бюджет-2013 назвали «адекватным»

В государственном бюджете на 2013 год заложена система ценностей, ориентированная на обеспечение социально-экономического развития Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом сказал народный депутат от ПР Алексей Плотников, комментируя заявления представителей оппозиции, раскритиковавших деятельность Кабинета министров Николая Азарова.

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В частности, по мнению депутата, об эффективности работы правительства Н.Азарова свидетельствует стабильная ситуация в экономике и постоянный рост социальных стандартов. Более того, подчеркнул А.Плотников, в 2013 году реформы, направленные на улучшение благосостояния каждого гражданина Украины, продолжатся, и это предусматривает закон о госбюджете на 2013 год.

«В 2010 году, когда правительство Н.Азарова пришло к власти, в Украине вообще не был принят бюджет на год, и два месяца страна жила по старому документу. И только эффективная работа нового Кабмина позволила в сжатые сроки утвердить новый государственный бюджет», - заявил А.Плотников.

По его словам, бюджет-2013 является сбалансированным документом, полностью соответствующим экономическим реалиям.

«Если бы сейчас бюджет не был принят, это не пошло бы на пользу государству», - уверен А.Плотников.

«Поэтому сам факт принятия бюджета является хорошим показателем. Это бюджет адекватный, он полностью соответствует ситуации в стране. Учитывая то, что происходит на внешних рынках, документ был прописан реалистично, без популизма», - подчеркнул А.Плотников.

Он отметил, что, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в мире, отечественный бюджет предусматривает рост социальных стандартов.

«По результатам первого квартала документ может быть пересмотрен в пользу местных бюджетов и в пользу очередного повышения социальных стандартов. Это говорит о том, что в главном финансовом документе страны заложена система ценностей, ориентированная на обеспечение социально-экономического развития Украины, рост уровня жизни граждан», - резюмировал А.Плотников.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Глава Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк назвал госбюджет-2013 непрофессиональным, несправедливым и неэффективным.