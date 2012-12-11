Эксперты: закон о референдуме позволяет обходить парламент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили эксперты на пресс-конференции.

Так, политолог Сергей Таран отметил, что этот закон имеет 5 основных угроз. В частности, это снижение роли парламента, отсутствие гарантий честного подсчета голосов и процесса формулировки вопросов, которые выносятся на референдум, использование референдума как политтехнологии, усиление популизма в Украине и снижение международного авторитета страны.

«Дальнейшее снижение роли парламента в жизни страны (одно из возможных последствий этого закона – УНИАН). У нас и так парламент не играет достаточной роли в обществе, и при условии достаточно сильной президентской власти теряется абсолютно какой-либо баланс конституционной практики Украины», - сказал С.Таран.

Он отметил, что фактически сейчас любые решения, которые имеют значение для страны, принимаются не в парламенте, а закон о референдуме предоставляет дополнительные возможности и механизмы обходить парламент в принятии решений.

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«Этот закон может быть использован как политтехнологии», - подчеркнул С.Таран. В частности, по его мнению, на референдум могут быть вынесены вопросы, которые раскалывают украинское общество.

В свою очередь руководитель Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко сообщил, что ряд общественных организаций обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу, народным депутатам Украины и Уполномоченному ВР по правам человека с предложением обратиться в Конституционный суд по поводу признания закона о референдуме неконституционным.

«Закон о референдуме противоречит европейским стандартам организации и проведения референдумов и в случае его применения может нанести вред конституционализму и правовой системе Украины», - считает И.Колиушко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон «О всеукраинском референдуме» 6 ноября.