Попов: Я был и остаюсь членом Партии регионов

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявляет, что не собирается выходить из Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

“Я не собираюсь выходить. Я был и остаюсь членом Партии регионов”, - подчеркнул А.Попов.

“Я считаю, что эта партия очень много сделала для того, чтобы удержать страну от падения в ситуации социально-экономического кризиса, от негатива. И сегодня много делает для того, чтобы вывести страну на совершенно иные уровни развития”, - добавил А.Попов.

Он выразил убеждение, что ни одна другая политическая сила на сегодняшний день «не имеет того потенциала, который бы позволил это сделать».

“Поэтому я не собираюсь выходить из Партии регионов. А что касается перспективы, то я уже говорил, что если я буду иметь честь быть избранным на должность городского головы Киева, то в этом случае прекращу свое членство в ПР”, - пояснил А.Попов.