Попов предлагает совместить выборы мэра столицы и в Киевсовет

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявляет о целесообразности совмещения выборов в Киевсовет и на должность мэра столицы.

Об этом А.Попов заявил в интервью газете "Сегодня".

"По моему мнению, было бы правильным провести выборы городского головы вместе с выборами Киевсовета – в конце весны. А насчет моего участия, то моя позиция не изменилась. Я и раньше говорил, что морально готов к выборам в любое время", - сказал А.Попов.

Глава КГГА напомнил, что Киевсовет принял обращение к парламенту о назначении выборов мэра в Киеве. "Верховная Рада обратилась в Конституционный суд за разъяснением, какими должны быть выборы – очередными или внеочередными. Ведь Леонид Черновецкий сложил свои полномочия досрочно. Поэтому нужно дождаться решения суда и ВР", - считает он.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2012 года Киевский городской голова Леонид Черновецкий написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Вопрос о сложении Л.Черновецким полномочий городского головы был рассмотрен на сессии Киевского городского совета 12 июля.

19 июля секретарь Киевского городского совета Галина Герега, которая временно исполняет полномочия Киевского городского головы, обратилась в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра столицы.

1 октября Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и самоуправления рекомендовал парламенту принять решение о проведении выборов мэра Киева весной 2013 года.

Справка УНИАН. На парламентских выборах 28 октября за Партию регионов в Киеве проголосовали 12,6% избирателей. При этом в 12 из 13 мажоритарных округов победили представители оппозиции.