Новое правительство может быть сформировано на следующей неделе

«Ожидается, что новый парламент Украины соберется на первое заседание 12 декабря, а состав нового правительства буде сформирован не ранее 13-14 декабря. Вопрос о назначении премьера будет рассмотрен на следующей неделе», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в воскресенье Президент Украины Виктор Янукович перед отлетом в Индию внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Н.Азарова на должность премьер-министра.

Как сообщал ранее УНИАН, 3 декабря Президент в связи с избранием многих членов Кабмина народными депутатами подписал указ об отставке премьер-министра Николая Азарова и правительства.

«Руководствуясь статьей 115 Конституции Украины и в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: принять отставку премьер-министра Украины Азарова Николая Яновича, имеющую следствием отставку всего состава Кабинета министров Украины. Принять отставку Кабинета министров Украины». Указом Президент поручил Кабинету министров продолжать выполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного Кабмина.