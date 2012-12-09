В ПР поддержали выбор Януковича

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу партии, об этом заявил заместитель главы Партии регионов, лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде 6-го созыва Александр Ефремов.

По его словам, фракция Партии регионов предлагала В.Януковичу подать на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Н.Азарова на должность главы правительства.

А.Ефремов отметил, что партия поддерживает такое решение главы государства, и добавил: «Назначение Николая Азарова позволит продолжить процесс системных реформ, инициированных Президентом Украины Виктором Януковичем и реализуемых Кабинетом министров под руководством Николая Азарова с 2010 года».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович перед отлетом в Индию внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Николая Азарова на должность премьер-министра Украины.