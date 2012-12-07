Немыре пытались вручить повестку в аэропорту

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

В частности, данный инцидент произошел примерно в 18.00. В то же время, в пресс-службе не уточнили все обстоятельства дела, сославшись на то, что Г.Немыря в понедельник 10 декабря должен сделать официальное заявление по этому поводу.

В пресс-службе также не уточнили по какому делу Г.Немыре пытались вручить повестку. В то же время, в «Батькивщине» отметили, что такие действия представителей прокуратуры являются незаконными и являются свидетельством продолжения политических репрессий против представителей оппозиции.

В то же время, в эфире одного из телеканалов народный депутат от «Батькивщины» Сергей Власенко заявил, что следователи пытались вручить Г.Немыре повестку по делу о деньгах, которые вроде бы были потрачены на пиар лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, Подольский районный суд признал деятельность бывшего вице-премьер-министра Украины Григория Немыри противоправной и обязал его предоставить информацию по запросам Ассоциации «Украинский правозащитный альянс» (УПА).

"Подольский районный суд Киева признал деятельность бывшего вице-премьер-министра Украины Григория Немыри противоправной и обязал его согласно Закону Украины об информации ответить на запросы Ассоциации "Украинский правозащитный альянс", - сказал президент УПА адвокат Сергей Демченко. Он подчеркнул, что есть решение суда, подлежащее исполнению. В случае его игнорирования Немырю может быть привлечен к административной ответственности, кроме того, "в отношении него могут быть приняты и другие меры", отметил адвокат.