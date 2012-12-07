Янукович поручил правительству немедленно подумать о совести

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается в сообщении, законопроект, подготовленный при участии религиозных организаций, должен быть направлен на создание благоприятных условий их деятельности. Правительство должно в установленном порядке внести его на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, ранее правозащитники, общественные организации и ученые призвали Президента Украины В.Януковича применить право вето к Закону № 10221 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно деятельности Министерства юстиции, Министерства культуры, других центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется через соответствующих министров, а также Государственного космического агентства)”, принятому Верховной Радой 16 октября. Они просили вернуть этот документ на доработку в Верховную Раду для учета экспертного мнения и предложений Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Этим законом предусмотрено, в частности, внесение изменений в Закон «О свободе совести и религиозных организациях», относительно которых свои возражения высказал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.