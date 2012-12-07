Источник: В ближайшее время определят дату саммита Украина-ЕС
19:14, 07 декабря 2012Политика
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Дата саммита Украина-ЕС может быть определена в ближайшее время.
Скоро станет известно, когда будет саммит Украина - ЕС
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил информированный источник в европейских дипломатических кругах.
“На сегодняшний день все условия выполнены. Дата должна быть определена в ближайшие дни”, - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сам саммит, который в этот раз должен состояться в Брюсселе, будет проведен в начале 2013 года.
Как сообщал УНИАН, в августе экс-посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Тейшейра заявил о возможности отмены нынешнего саммита Украина-ЕС.
До выборов ЕС не проводил подготовительной работы по проведению саммита, мотивируя это необходимостью дождаться дня голосования.
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