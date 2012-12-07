Источник: В ближайшее время определят дату саммита Украина-ЕС

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил информированный источник в европейских дипломатических кругах.

“На сегодняшний день все условия выполнены. Дата должна быть определена в ближайшие дни”, - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сам саммит, который в этот раз должен состояться в Брюсселе, будет проведен в начале 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в августе экс-посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Тейшейра заявил о возможности отмены нынешнего саммита Украина-ЕС.

До выборов ЕС не проводил подготовительной работы по проведению саммита, мотивируя это необходимостью дождаться дня голосования.