Яценюк: оппозиция должна объединиться в единую партию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время подписания документа о поддержке кандидатуры экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на пост Президента Украины на предстоящих выборах в 2015 году.

«Единая победа возможна в том случае, если у нас единый кандидат, кем должна быть определена Юлия Тимошенко, единая фракция и единая партия. Других дискуссий нет и быть не может. Это является залогом победы на президентских выборах 2015 года», - подчеркнул А.Яценюк.

Он добавил, что «в украинской политике нужно внедрять новые стандарты – честность, последовательность и ответственность».

«Мы не подписываем никаких тайных соглашений», - подчеркнул председатель Совета Объединенной оппозиции.

По его словам, подписание документа о поддержке кандидатуры Ю.Тимошенко на пост Президента свидетельствует о том, что Объединенная оппозиция «честно работает и отвечает за свои слова».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 декабря, Совет Объединенной оппозиции «Батькивщина» определил и поддержал кандидатуру Ю.Тимошенко на пост Президента Украины на предстоящих выборах.