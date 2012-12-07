Томенко: Тимошенко может набрать 55% на президентских выборах

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня журналистам после принятия Советом Объединенной оппозиции «Батькивщина» решения о выдвижении Ю.Тимошенко кандидатом в Президенты.

«Если учесть братские политические силы, мы имеем реальный потенциал 55%», - сказал Н.Томенко.

По его словам, сегодня необходимо сделать все, чтобы убедить украинское и международное сообщество, что президентские выборы без Ю.Тимошенко это вообще отсутствие президентских выборов в Украине.

Кроме того, сказал он, необходимо взвешенно подойти к усовершенствованию избирательного законодательства, чтобы избежать тех ошибок, которые были допущены во время предыдущих президентских выборов.

Кроме того, считает Н.Томенко, необходимо убедить и другие оппозиционные силы, что именно Ю.Тимошенко является единственным реальным кандидатом на должность Президента.

В то же время он отметил, что если в первом туре президентских выборов будет несколько кандидатов от оппозиции, то нужно иметь договоренности о поддержке самого рейтингового кандидата от оппозиции во втором туре. В частности, отметил Н.Томенко, необходимо было бы подписать соглашение, «как себя вести кандидату в Президенты во время первого тура, и как – во время второго».