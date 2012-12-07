Дочь Тимошенко призвала европейских лидеров помочь украинцам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, об этом сказала вице-министр иностранных дел Республики Польша Катаржина Пелчинська-Наленч во время польско-немецко-украинского Форума-2012 "Украина после парламентских выборов 2012 года" в Варшаве (Польша).

Говоря о регрессе демократии в Украине, она также обратила внимание на сомнительный способ, каким были проведены парламентские выборы в Украине, и большие нарушения, которые были зафиксированы во время их.

В своем выступлении на форуме дочь Ю.Тимошенко Евгения призвала влиятельных европейских лидеров, политиков и журналистов, «помочь украинцам избавиться от авторитарного режима и не легализовать его».

По словам Е.Тимошенко, для каждого очевидно, что в Украине происходит свертывание демократии, появился «феномен коррупции Семьи», независимые СМИ находятся под давлением, журналисты испытывают притеснения, оппозицию преследуют, а ее лидеров бросают за решетку, чтобы изолировать их от участия в ключевых политических событиях.

«Из-за эффективной работы, цель которой - получить поддержку мира для украинской демократии, начались преследования бывшего вице-премьер-министра Украины Григория Немыри и членов его семьи», - сообщила Е.Тимошенко.

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Кроме того, по ее словам, парламентские выборы в октябре этого года свидетельствуют, что Президент Виктор Янукович провалил последний тест на демократию. «Он утратил последний шанс, который ему давал демократический мир: выборы были фальсифицированы», - подчеркнула Е.Тимошенко.

Она отметила, что «в таких ситуациях не может быть компромиссов: нужно идти путем, проложенным европейскими ценностями, и ни при каких обстоятельствах не отступать от этих ценностей, используя двойные стандарты».

Е.Тимошенко предложила ЕС разработать скоординированный план для остановки авторитаризма в Украине: принять четкие условия, которые украинская власть должна выполнить к подписанию Соглашения об Ассоциации с ЕС, и установить четкие временные рамки для их выполнения.

Первым условием, по ее словам, должно стать освобождение «политузников Украины» Ю.Тимошенко, Ю.Луценко и других и предоставление им полноценного права на участие в политической жизни страны.