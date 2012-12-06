Тюремщики говорят, что Луценко в стационарном лечении не нуждается

Об этом сообщается на сайте ГПтСУ.

В сообщении отмечается, что в течение последних трех дней Ю.Луценко прошел комплексное медицинское обследование в Черниговской областной клинической больнице.

«Согласно выводам врачей по результатам проведенных обследований состояние здоровья осужденного признано удовлетворительным, и наблюдается позитивная динамика изменений по сравнению с предыдущим обследованием. В заключении медицинской комиссии врачи констатируют тот факт, что основания для стационарного лечения Ю.Луценко в настоящее время отсутствуют», - отметили в пресс-службе ГПтСУ.

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Кроме того, ГПтС сообщает, что «врачи Черниговской областной клинической больницы дали свои рекомендации по дальнейшему медикаментозному лечению осужденного, которые си согласия самого Ю. Луценко будут осуществляться медперсоналом медицинской части Менской исправительной колонии».

Также ГПтСУ информирует, что «от одной из рекомендаций, которая связана с местным вмешательством, осужденный отказался».

«Следовательно, в соответствии с выводами медкомиссии из-за отсутствия каких-либо показаний относительно стационарного лечения, а также в связи с отказом от медицинской манипуляции (которая не является обязательной, а осуществляется в плановом порядке по желанию пациента) сегодня Ю.Луценко был возвращен в Менскую исправительную колонию», - сообщили в ГПтСУ и добавили, «в случае, если осужденный выразит желание провести предложенную врачами манипуляцию, он будет доставлен в Черниговскую областную клиническую больницу для ее проведения».