Янукович назовет имя нового премьера до конца недели
19:54, 06 декабря 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович определится с кандидатурой Премьер-министра Украины до конца недели.
Янукович определится с премьером к визиту в Индию
Об этом Глава государства сообщил во время встречи с новоназначенными Чрезвычайными и Полномочными Послами иностранных государств, сообщает пресс-служба главы государства.
«К этому воскресенью я, скорее всего, определюсь с кандидатурой премьер-министра», - сказал Виктор Янукович.
Президент пообещал подписать представление по кандидатуре руководителя правительства и провести с ним собеседование перед своим визитом в Индию, который запланирован на 9-12 декабря.
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