Янукович назовет имя нового премьера до конца недели

Об этом Глава государства сообщил во время встречи с новоназначенными Чрезвычайными и Полномочными Послами иностранных государств, сообщает пресс-служба главы государства.

«К этому воскресенью я, скорее всего, определюсь с кандидатурой премьер-министра», - сказал Виктор Янукович.

Президент пообещал подписать представление по кандидатуре руководителя правительства и провести с ним собеседование перед своим визитом в Индию, который запланирован на 9-12 декабря.