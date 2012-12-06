Янукович отдал Колобову 1,37 миллиарда для местных бюджетов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря Верховная Рада приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Законом предусмотрено осуществить перераспределение расходов государственного бюджета, в частности, увеличить ассигнования Министерству финансов (общегосударственные расходы) для реализации бюджетной программы «Дополнительные дотации из государственного бюджета местным бюджетам» на 1 млрд 370 млн грн за счет общего уменьшения на эту же сумму бюджетных назначений.

В частности, бюджетные назначения планируется уменьшить Министерству экономического развития и торговли - на 240000 тыс. грн; Министерству здравоохранения - на 80000 тыс. грн; Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - на 350000 тыс. грн; Министерству аграрной политики и продовольствия - на 180000 тыс. грн; Министерству чрезвычайных ситуаций - на 360000 тыс. грн; Министерству финансов - на 20000 тыс. грн; Центральной избирательной комиссии - на 170000 тыс. грн.