Рада шестого созыва свое отработала
12:58, 06 декабря 2012Политика
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11-я сессия Верховной Рады Украины шестого созыва закрыта.
На закрытии сессии не присутствовал Президент
Парламент следующего, седьмого созыва, соберется на первое пленарное заседание 12 декабря.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Литвин пригласил народных депутатов сделать общую фотографию на память.
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На закрытии сессии не присутствовал Президент Украины Виктор Янукович.
Кроме того, в сессионном зале присутствовали только некоторые члены правительства, но не было премьер-министра Украины Николая Азарова и вице-премьер-министров.
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