Рада шестого созыва свое отработала

Парламент следующего, седьмого созыва, соберется на первое пленарное заседание 12 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Литвин пригласил народных депутатов сделать общую фотографию на память.

По теме: Литвин сказал, что будет вместо «конца света»

На закрытии сессии не присутствовал Президент Украины Виктор Янукович.

Кроме того, в сессионном зале присутствовали только некоторые члены правительства, но не было премьер-министра Украины Николая Азарова и вице-премьер-министров.