В Верховную Раду пригласили 300 гостей

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании подготовительной группы по организации работы ВР седьмого созыва.

Как отметил председатель подготовительной группы Владимир Литвин, в течение двух часов состоится торжественное принесение присяги, а также подписание народными депутатами персонально текста присяги. После того, как депутаты подпишут текст присяги, они получают карточку для голосования, а также от представителей ЦИК - постоянное удостоверение народного депутата.

В.Литвин сообщил, что первое заседание ВР начнется в 12 часов 12 декабря соответствующим объявлением об этом самым старшим по возрасту народным депутатом.

После этого будет сформирован временный президиум ВР, в состав которого войдут председатель подготовительной группы, а также по одному представителю от каждой политической силы, прошедшей в ВР. В частности от Партии регионов это будет Александр Ефремов, от КПУ – Петр Симоненко, от УДАРа – Виталий Ковальчук и от «Свободы» - Руслан Кошулинский.

Партия «Батькивщина» пока не определилась, кого она будет делегировать в состав временного президиума. Кроме того, на торжественное заседание будет приглашено 300 гостей, среди которых предыдущие президенты Украины, председатели Верховной Ради всех созывов и другие высокопоставленные должностные лица, представители дипломатических миссий.