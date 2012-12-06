Литвин сказал, что будет вместо «конца света»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на последнем заседании парламента шестого созыва.

Он сказал, «пророчество о конце света в декабре 2012 года, судя по всему, отменяется. Конца света не будет и это – прекрасно».

По его словам, будет начало нового этапа парламентской жизни в Украине. «Отсчет его дел и дней начнется через неделю. Станет ли эта новость хорошей для людей и страны, зависит от нас с вами – опытных народных депутатов, которые прошли многочисленные политические баталии, и от законодателей новой волны, которым предстоит впервые принять присягу», - сказал В.Литвин.

В.Литвин выразил надежду, что парламент седьмого созыва «в следующие 5 лет будет хорошей новостью для страны и народа». «Нам не нужна «Новость» наподобие описанной в известном рассказе Василия Стефаника, но уже по отношению ко всей стране», - сказал председатель ВР.

В.Литвин отметил, что парламент шестого созыва - «плод многомесячного политического кризиса, жесткого противостояния и сложного компромисса, а также первых в истории Украины внеочередных парламентских выборов 2007 года». «Родившись в муках, парламент, который отходит в прошлое, практически сразу попал в водоворот мощных политических штормов и ветров как внутри страны, так и за ее пределами», - отметил В.Литвин.