В Верховной Раде объявили перерыв

В Верховной Раде объявлен перерыв до 11.20 для консультаций с лидерами фракций относительно закрытия сессии шестого созыва. Перерыв объявлен по требованию двух фракции - «БЮТ-«Батькивщина» и НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин пригласил к себе руководителей фракций, чтобы провести консультацию относительно закрытия сессии ВР.