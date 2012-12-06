В Верховной Раде объявили перерыв

11:12, 06 декабря 2012
Политика
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В ВР объявлен перерыв до 11.20 для консультаций с лидерами фракций относительно закрытия сессии шестого созыва.

Депутаты ушли на перерыв

В Верховной Раде объявлен перерыв до 11.20 для консультаций с лидерами фракций относительно закрытия сессии шестого созыва. Перерыв объявлен по требованию двух фракции - «БЮТ-«Батькивщина» и НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин пригласил к себе руководителей фракций, чтобы провести консультацию относительно закрытия сессии ВР.

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