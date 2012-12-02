СМИ «похоронили» Марину Влади

Журналисты ссылаются на пресс-секретаря актрисы, пишет Gazeta.ru.

О том, что Влади умерла на 75-м году жизни успела написать российская газета «Ведомости», ссылаясь на сообщение НТВ. Телеканал в свою очередь ссылался на блогеров.

При этом в заметке о смерти Влади на сайте некрологов necropedia.org теперь появилось предостережение о том, что эта информация не соответствует действительности