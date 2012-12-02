СМИ «похоронили» Марину Влади
17:57, 02 декабря 2012Политика
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Французское издание Mediamass опровергает сообщение о смерти актрисы и певицы русского происхождения Марины Влади, успевшее распространиться в СМИ.
Сообщение о смерти актрисы, к счастью, оказалось "уткой"
Журналисты ссылаются на пресс-секретаря актрисы, пишет Gazeta.ru.
О том, что Влади умерла на 75-м году жизни успела написать российская газета «Ведомости», ссылаясь на сообщение НТВ. Телеканал в свою очередь ссылался на блогеров.
При этом в заметке о смерти Влади на сайте некрологов necropedia.org теперь появилось предостережение о том, что эта информация не соответствует действительности
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