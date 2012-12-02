Янукович поздравил маленькую победительницу Евровидения

10:21, 02 декабря 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил десятилетнюю Анастасию Петрик с уверенной победой на международном детском песенном конкурсе «Евровидении-2012», который состоялся 1 декабря.

Президент пожелал юной певице неисчерпаемой энергии

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Глава государства подчеркнул, что талант Насти оценили не только украинские зрители, но и аудитория из многих стран мира - и свидетельством этого стала ее убедительная победа. «Ярким выступлением на престижном конкурсе Анастасия Петрик сделала свой вклад в подъем международного авторитета Украины», - подчеркнул Президент и пожелал юной певице неисчерпаемой энергии, новых творческих свершений и блестящих побед.

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