Строительство нового корпуса Охматдета идет по графику

Это дает основания говорить о том, что как пусковые комплексы, так и лечебно – диагностический корпус в целом, будут построены и оснащены в соответствии с ранее оговоренными сроками. На данный момент, на строительной площадке по возведению нового корпуса клиники Охматдет работает около 250 строителей, это каменщики, отделочники, кровельщики, сварщики, монтажники, инженеры, маляры, плиточники.

Строительство нового современного диагностического комплекса НДСБ Охматдет контролируется непосредственно Премьер-министром Николаем Азаровым, уже в текущем году благодаря современным технологиям удалось выйти на очень серьезные темпы строительства корпуса, а это 2,5 этажа здания в месяц. Уже начаты работы по монтажу инженерных коммуникаций внутри здания.

В частности, по состоянию на конец ноября текущего года на строительство объекта было израсходовано 2 738 тонн арматуры, залито 20 118 тонн бетона. Выполнено 3 260 м. кв. кладки внутренних перегородок, произведено 822 м. куб. кирпичной кладки и 387 м. куб. кладки из керамзитобетонных блоков.

Одновременно, если по большинству строительных процессов работы полностью соответствуют графику, то ряд процессов в сфере архитектурных решений, устройство конструктивных элементов здания (плиты перекрытия, колоны, стены) выполняются о опережением намеченных сроков на 1 – 2 месяца.

Параллельно с возведением объекта, генеральным подрядчиком строительства нового лечебно-диагностического корпуса Охматдет ведется просветительская работа среди маленьких пациентов. Так, на днях, компания начала распространять в Центре детской онкогематологии и трансплантации костного мозга специально изданную детскую книжку, которая психологически готовит детей к борьбе с недугом.

В частности, в красочном издании, созданном трудом многих специалистов, маленьким пациентам доходчиво объясняется устройство организма человека и то, как он может бороться с болезнью.

Изданная компанией «Укрпрофмед» книжка призвана смягчить стресс, который переживает ребенок, оказавшийся в больнице, снизить негативное влияние утомительных и не всегда приятных лечебных процедур. И тем самым способствовать скорейшему выздоровлению.

Справка

Общая площадь нового лечебно-диагностического корпуса составляет около 67 тысяч квадратных метров. Стоимость реализации проекта – 1,8 млрд. грн. Из них строительно – монтажных работ 619 млн. грн., оборудования, инженерии, мебели 927 млн. грн.. При этом до конца 2012 года запланировано выполнить объем работ более чем на 0,5 млрд. грн.

При этом около 200 млн. грн. из сметы проекта будет потрачено на покупку тяжёлого высокотехнологичного медицинского оборудования. В этом перечне значатся Линейный ускоритель, Компьютерный томограф, Магнитно-резонансный томограф, ОФЭКТ/КТ/ПЭТ, Цифровые рентген аппараты и прочее. В первую очередь, оборудование, которое необходимо для сдачи первого пускового комплекса строительства.