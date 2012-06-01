Азаров возмущен публикациями в СМИ: денег у Охматдета никто не отбирал

Об этом сообщается на сайте Н.Азарова.

«Сегодня прочитал на одном из сайтов материал о том, что Кабмин якобы отдал деньги, которые были выделены на строительство "Охматдета", на нужды Евро-2012. Так вот, я заявляю, что это – заведомая ложь! Финансирование строительства детской больницы осуществляется из нескольких источников и перебрасывание средств от Минздрава на программы Евро-2012 невозможно», - говорится в сообщении.

«Меня возмущает, что именно 1 июня, в Международный день защиты детей, отдельные журналисты целенаправленно распространяют эту неправдивую публикацию! При том, что 31 мая МОЗ полностью опроверг эту информацию. Сегодня на Правительственном портале Кабинета Министров также был выставлен материал, что это неправда. И журналисты все равно опубликовали, не потрудившись при этом взять ни одного комментария должностных лиц. Я уверяю всех, что больница «Охматдет» строится и обязательно будет построена! И ни на какой футбол мы деньги с ее строительства не переводили!», - заявил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Министерства здравоохранения Украины распространила разъяснение о том, что на начатое в 2011 году на территории Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» строительство современного лечебно-диагностического комплекса в этом году выделено 250 млн. грн.

Финансирование изготовления проектно-сметной документации и начало строительства в 2011 году осуществлялось за средства, которые были предусмотрены «Укревроинфрапроекту» в Государственной целевой программе подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы в 2012 году по футболу, и составляли 230 млн. грн.

Для продолжения строительства нового корпуса «Охматдета» в государственном бюджете на 2012 год по бюджетной программе «Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» Минздравом было предусмотрено 200 млн. грн.

В свою очередь, постановлением Кабинета министров Украины от 14.04.2010 года №357 «Об утверждении Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы в 2012 году по футболу» (с изменениями) «Укревроинфрапроекту» в 2012 году для продолжения строительства нового корпуса «Охматдета» и закупки соответствующего оборудования предусмотрено 50 млн. грн.

Как сообщает Минздрав, для рационального использования средств и аккумуляции их у одного распорядителя средств, постановлением Кабмина от 21.05.2012 №443 средства в размере 200 млн. грн переданы от министерства в «Укревроинфрапроект» для продолжения строительства согласно предыдущему графику.

Справка УНИАН. Новый лечебно-диагностический комплекс Национальной детской специализированной больницы “Охматдет” планируется ввести в эксплуатацию в 2014 году.

Стоимость проекта, который включает строительство комплекса и приобретение оборудования, составляет 1 млрд. 785 млн. грн.