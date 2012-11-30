В НОК - скандал: Клочковой напоминают об этике

Национальный олимпийский комитет Украины удивлен необоснованными обвинениями в свой адрес, размещенными на личном блоге председателя Киевского городского отделения Национального олимпийского комитета Украины Яны Клочковой.

Об этом идет речь в заявлении НОК Украины, переданном УНИАН.

НОК напоминает, что «1,5 года назад Яна Александровна возглавила Киевское городское отделение НОК, взяв курс на реализацию своей программы, озвученной во время ее выборов. Именно в программе отмечалось, что она сделает свой вклад в развитие олимпийского движения через такие основные направления своей деятельности, как, в частности, укрепление организации, продвижение идей и ценностей Олимпизма, сотрудничество с НОК Украины, спортивными федерациями и другими учреждениями и организациями».

Вместо этого, говорится в заявлении НОК, руководитель Киевского городского отделения обвиняет НОК в том, что за истекший период не смогла организовать свою деятельность. В организации напомнили, что, в соответствии с уставными документами, отделение является самостоятельной общественной организацией со своими органами управления (исполкомом и советом), самостоятельно формирует свои доходы, бюджет, объем которого зависит от активности и умения привлечь средства для своей организации. Ее руководитель организует работу и отчитывается перед руководящими органами своего отделения.

«Отметим, что поддержка Национального олимпийского комитета заключается в финансовой, материальной, организационной и методической помощи, и призвана способствовать результативной работе отделения, а не обеспечивать его содержание. При этом, свое сотрудничество с 27 отделениями НОК Украины строит на принципах их равенства. Свои обязанности перед отделениями НОК Украины выполняет, и будет выполнять в полном объеме», – говорится в заявлении Национального олимпийского комитета.

В соответствии с уставными документами, анализ и оценку работы отделения и его руководства делают исполком и совет Киевского городского отделения.

Национальный олимпийский комитет Украины заявляет, что готов выслушать предложения Киевского городского отделения и общественности по этому поводу. «Мы открыты для прозрачного и конструктивного диалога, и обращаемся ко всем – быть корректными в выражениях и эмоциях, которые не имеют ничего общего с этическими нормами поведения, принятыми в международном и украинском олимпийском движении», – говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, четырехкратная Олимпийская чемпионка по плаванию Я.Клочкова решила уйти с должности председателя Киевского отделения Национального олимпийского комитета Украины.

По ее словам, за прошлый год Киевское отделение НОК реализовало и приняло участие в более чем 30 проектах, но на определенном этапе она поняла, что "недостаточно просто доносить важность спорта точечно, и приняла решение активно заниматься разработкой и реализацией собственных проектов, которые смогли бы вовлекать в процесс целые украинские семьи".

"Но уже на том этапе я поняла, что исполнительные органы НОК от меня ожидают чего-то другого. Позже стало ясно, чего именно – хождения по подиуму в качестве модели, которая рекламирует спортивную форму, и человека, который перерезает красную ленту под аплодисменты спонсоров НОК", - отметила Я.Клочкова.

"На протяжении года работы мне и моей команде пришлось, в прямом смысле слова, сидя на картонных коробках в арендованном на собственные деньги офисе-комнате, думать о реализации проектов. Именно по этой же причине приходилось избегать визитов журналистов и деловых партнеров в непрезентабельный офис", – заметила спортсменка.

"Жаль, но попытки доказать свою возможность как спортивного менеджера в качестве председателя Киевского отделения НОК оказались не только не нужны, но и отняли много времени, которое можно было бы использовать с пользой. Именно поэтому я приняла решение уйти с занимаемой должности и работать на благо здоровья украинцев уже в другой системе координат", – заявила Я.Клочкова.